«Никаких правил нет». Путин напомнил о гибридной войне Запада

Путин обвинил США и Запад в навязывании своих правил и гибридной войне

США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальным странам, и военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны .

«Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить доминирование. Никаких правил для США нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны», — отметил он.

Президент также обратил внимание, что военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. В ряде регионов наблюдается высокий конфликтный потенциал, «кровопролитие продолжается на Ближнем Востоке».

Также Путин назвал 2024 год знаковым по достижению целей специальной военной операции и заявил, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине.