Запад доводит Россию до красной черты, а после ответа пугает население своих стран российской угрозой. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны .

«Под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что власти США поощряют эскалацию конфликта на Украине, направляя туда советников и наемников. Страна, обратил внимание Путин, снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности, если американская сторона начнет развертывать такие системы.

Путин также пообещал, что Россия комплексно отреагирует на риски, которые связаны с возможным размещением в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет.

Он также назвал 2024 год знаковым по достижениям целей специальной военной операции.