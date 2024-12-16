Запад доводит Россию до красной черты — Путин
Путин: Запад доводит Россию до красной черты, а людей пугает российской угрозой
Запад доводит Россию до красной черты, а после ответа пугает население своих стран российской угрозой. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы там собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что власти США поощряют эскалацию конфликта на Украине, направляя туда советников и наемников. Страна, обратил внимание Путин, снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности, если американская сторона начнет развертывать такие системы.
Путин также пообещал, что Россия комплексно отреагирует на риски, которые связаны с возможным размещением в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет.
Он также назвал 2024 год знаковым по достижениям целей специальной военной операции.