Путин подвел предварительные итоги целей спецоперации в 2024 году

Путин заявил об освобождении 189 населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году

Уходящий 2024 год стал знаковым по достижениям целей специальной военной операции. Группировки российских войск полностью завладели инициативой на всей линии боевого соприкосновения и освободили 189 населенных пунктов. Об этом в ходе выступления на коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что мужество воинов, труд работников оборонного комплекса и всенародная поддержка армии и флота сделали уходящий 2024 год знаковым в достижении целей специальной военной операции.

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой», — заявил Путин.

Президент добавил, что кадровые военные, бойцы Росгвардии, специальных служб и других силовых структур четко выполняют поставленные задачи, не взирая на все сложности, а также не жалеют себя ради победы Отечества.

«Наш долг — всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей», — добавил Путин и призвал почтить память погибших военных минутой молчания.

Министерство обороны в понедельник, 16 декабря, объявило об освобождении села Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. В ведомстве уточнили, в населенный пункт вошли подразделения «Южной» группировки войск.