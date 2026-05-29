Небензя заявил, что ВС РФ продолжат СВО до устранения угрозы с Украины

Российская армия продолжит выполнять цели специальной военной операции до полного устранения угрозы со стороны Украины. Такое заявление в ходе заседания Совбеза ООН сделал постпред Василий Небензя, его процитировал ТАСС .

«Наши Вооруженные силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории», — заявил российский дипломат.

Ранее Небензя заявил, что на данный момент Россия не ведет переговоров с Украиной. Российская сторона выставила условия, напомнил постпред.

После удара ВСУ по колледжу в Старобельске Небензя подчеркнул, что это стало очередным проявлением «террористической сущности» киевских властей. Он раскритиковал европейских политиков за отсутствие реакции на теракт, унесший жизни 21 студента. Подобная реакция, по словам дипломата, свидетельствует о «лицемерии и цинизме» ряда европейских государств.