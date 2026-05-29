Небензя заявил, что Киев проявил свою террористическую сущность в Старобельске
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске стал очередным проявлением «террористической сущности» киевских властей. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, написал ТАСС.
«Киевский режим вновь проявил свою террористическую сущность, нанеся варварский прицельный удар по Старобельскому педагогическому колледжу и общежитию, применив 16 БПЛА», — сказал он.
Небензя раскритиковал реакцию европейских стран на произошедшее. Он заявил, что западные делегации предпочли не обращать внимания на трагедию и попытались переложить ответственность на Россию. Постпред отметил, что подобная реакция свидетельствует о «лицемерии и цинизме» ряда европейских государств.
Ночью 22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура.