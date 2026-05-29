Небензя заявил, что Киев проявил свою террористическую сущность в Старобельске

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске стал очередным проявлением «террористической сущности» киевских властей. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, написал ТАСС .

«Киевский режим вновь проявил свою террористическую сущность, нанеся варварский прицельный удар по Старобельскому педагогическому колледжу и общежитию, применив 16 БПЛА», — сказал он.

Небензя раскритиковал реакцию европейских стран на произошедшее. Он заявил, что западные делегации предпочли не обращать внимания на трагедию и попытались переложить ответственность на Россию. Постпред отметил, что подобная реакция свидетельствует о «лицемерии и цинизме» ряда европейских государств.

Ночью 22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура.