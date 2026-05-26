В настоящее время переговоры между Москвой и Киевом не ведутся, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщил ТАСС .

«Переговоров нет. Мы представили свои условия. Ничего значимого не происходит», — ответил он на вопрос журналиста на пресс-конференции, посвященной трагедии в Старобельске, где от удара беспилотников погиб 21 человек.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев осудил МИД ФРГ за равнодушие к погибшим в результате удара ВСУ студентам и преподавателям колледжа. Он подчеркнул, что российские военные никогда целенаправленно не бьют по объектам гражданской инфраструктуры.