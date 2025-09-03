«Не лишен юмора». Путин оценил заявления Трампа о «сговоре» России, Китая и КНДР

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о «сговоре» России, Китая и КНДР. Российский лидер отметил, что американский лидер не лишен чувства юмора.

Трамп ранее заявил, что Китай больше заинтересован в развитии отношений с США, чем американская сторона с Китаем. Он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США после военного парада в Пекине. Российские власти отвергли эту идею.

«Президент Соединенных Штатов — не лишенный юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем», — сказал Путин журналистам.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин также признался, что не отвлекается на слухи и домыслы. Кроме того, он посоветовал Западу сменить тон общения в вопросах экономического диалога.

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября находится в Китае. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел там несколько двусторонних встреч. В Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели отдельные двусторонние переговоры.

В среду, 3 сентября, в Пекине прошел грандиозный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали президент России и лидеры других государств. Российский президент был почетным гостем.