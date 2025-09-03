Путин признался, что не отвлекается на слухи

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что не отвлекается на слухи и домыслы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я занят текущей работой, как-то стараюсь меньше отвлекаться», — сообщил он.

Путин находится в Китае с 31 августа. За это время он встретился с высокопоставленными политиками из многих государств, а также принял участие в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

В начале августа журналист Александр Юнашев спросил его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, собирается ли Путин в отпуск. На это Песков ответил, что должность главы государства не подразумевает такой возможности, поэтому максимум, что может позволить себе Путин, — пара выходных, и то условных.