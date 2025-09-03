Путин посоветовал Западу сменить тон общения

Западные страны в вопросах экономического диалога выбрали совершенно недопустимый тон. На это во время итоговой пресс-конференции по визиту в Китай указал президент России Владимир Путин.

«Это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами», — признался он журналистам.

Российский лидер не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь, но упомянул их обещания «прижучить и наказать» Россию.

По мнению Путина, среди представителей Запада есть и те, кто ведет себя более рационально: не собирается забирать замороженные активы страны, поскольку понимает, какими будут последствия.