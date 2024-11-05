Назван возможный преемник главы Коми

На посту главы Республики Коми Владимира Уйбу сменит нынешний губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщили «Ведомости».
Кто может занять пост главы ЕАО после ухода Гольдштейна, не уточняется. Глава региона эту информацию пока никак не прокомментировал.
Об отставке Уйбы стало известно во вторник, 5 ноября. В Telegram-канале он записал обращение к жителям региона и сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил ему новый фронт работ на федеральном уровне.
Днем ранее в отставку ушли руководители Тамбовской и Ростовской областей Василий Голубев и Максим Егоров. Путин назначил временно исполняющими обязанности глав регионов Юрия Слюсаря и Евгения Первышова соответственно.