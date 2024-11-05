Назван возможный преемник главы Коми

На посту главы Республики Коми Владимира Уйбу сменит нынешний губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом сообщили «Ведомости» .

Кто может занять пост главы ЕАО после ухода Гольдштейна, не уточняется. Глава региона эту информацию пока никак не прокомментировал.

Об отставке Уйбы стало известно во вторник, 5 ноября. В Telegram-канале он записал обращение к жителям региона и сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил ему новый фронт работ на федеральном уровне.

Днем ранее в отставку ушли руководители Тамбовской и Ростовской областей Василий Голубев и Максим Егоров. Путин назначил временно исполняющими обязанности глав регионов Юрия Слюсаря и Евгения Первышова соответственно.

Также в СМИ появлялась информация об обыске в рабочем кабинете Голубева, однако в пресс-службе губернатора ее опровергли.