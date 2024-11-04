В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева

Ростовские СМИ распространили информацию о проведенных в рабочем кабинете губернатора региона Василия Голубева обысках, но эти сведения не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказала она.

Четвертакова добавила, что Голубев сегодня провел торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, а после этого рабочие совещания. Кроме того, на 5 ноября у него также запланированы встречи и совещания.

До этого СМИ сообщили, что московские правоохранители провели обыск в рабочем кабинете Голубева, изъяв документы по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона.

Ранее губернатор Ростовской области объявил о своей отставке из-за перехода на другую работу. Его обязанности будет временно исполнять бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.