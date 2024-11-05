Первышов и Слюсарь стали врио глав Тамбовской и Ростовской областей

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Ростовской и Тамбовской областей. Их прежние губернаторы объявили об отставке в минувший понедельник, 4 ноября.

Пост врио губернатора Тамбовской области занял Евгений Первышов, а врио главы Ростовской области — Юрий Слюсарь, уточнили «Известия».

Осенью 2013 года Первышов занял должность замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства. Затем в 2016 году стал первым замглавы Краснодара, а в дальнейшем мэром города.

В сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Краснодарскому одномандатному округу. В 2022-м объявил, что уходит на СВО. С мая этого года проходит обучение в рамках программы «Время героев».

Слюсарь в 2009–2015 годах работал директором департамента авиационной промышленности и заместителем министра промышленности и торговли России. В 2015-м возглавил ОАК, а через два года — корпорацию «Иркут».