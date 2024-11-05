Глава Коми Уйба объявил об отставке

Об уходе в отставку объявил глава Коми Владимир Уйба . Он отметил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

«В апреле 2020 года наш президент Владимир Путин доверил мне возглавить Коми. В сентябре того же года вы, уважаемые жители республики, всенародным голосованием избрали меня главой [региона]», — отметил Уйба в видеообращении.

Экс-губернатор добавил, что для него переход на новое место — это огромная ответственность.

«Благодарю Владимира Владимировича за предложение и доверие, <…> команду правительства Республики Коми и глав муниципалитетов — за результативную совместную работу, <.> дорогих жителей Коми — за любовь и неравнодушное отношение к своей республике, за поддержку. Все люди нашего региона для меня стали родными, навсегда останутся в моем сердце», — сказал он.

Ранее Путин назначил бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.