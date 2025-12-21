Найден автор замеченной в кабинете Путина картины

Картина «Хлебное поле» Олега Путнина висит на стене в кабинете Путина

Картина в кабинете президента России Владимира Путина, на фоне которой он пил чай с пирогами из подмосковной пекарни «Машенька», принадлежит кисти художника Олега Путнина. Видео чаепития опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства записал обращение бизнесмену Денису Максимову из Люберец. Он распробовал подаренные пироги в неформальной обстановке: сидя за столом на фоне красных кресел, абажура, надев клетчатую рубашку.

«Я обещал что-то ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Всего доброго, спасибо большое!» — сказал президент.

Внимание интернет-пользователей привлекла картина на стене. Поиск по фото показал, что это «Хлебное поле» Путнина. Живописец, по информации Российской академии художеств, живет и работает в Москве, его произведения хранятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

Максимов пожаловался президенту 19 декабря на изменение системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Он опасался, что его семейной пекарне «Машенька» придется нанять бухгалтера и понести дополнительные расходы.