Личная жизнь, пироги от «Машеньки» и тайные поездки по Москве. Самые яркие моменты прямой линии с Путиным

«Итоги года с Владимиром Путиным» в 2025 году длились более четырех часов. Президент России ответил на 80 с лишним вопросов, отреагировал на частные жалобы и поделился личным. Самые необычные обращения и смешные моменты — в материале 360.ru.

«Чего стоять на пороге-то?» Тележурналист Павел Зарубин попросил прокомментировать недавнее видео президента Украины Владимира Зеленского на фоне стелы при въезде в Купянск. Путин ответил, что не следил за этой темой, но напомнил о большом актерском таланте украинского коллеги — в прежние времена тот снимался в фильмах.

«Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, правильно? Если уж Купянск под их контролем», — сказал президент.

По словам президента, подобраться к городу не так просто, ведь в небе, как мухи, кружат российские и украинские дроны. Он порадовался, что с девушками-блогершами, которые пробрались туда, ничего не случилось, и пообещал, что рано или поздно военные уничтожат окруженную на восточном берегу группировку и направятся в сторону запада.

«Надоели про Украину» В какой-то момент прямой линии Путин обратил внимание на экран с текстовыми вопросами. Он зачитал один из них и ответил. «Надоели эти передачи про Украину — полностью согласен, надо заканчивать», — сказал президент.

Тайные поездки Путина по Москве Корреспондента молодежного медиа «Детская редакция» Максима Захарова интересовало, как президент узнает о нуждах россиян. Он припомнил его признание в поездках по Москве инкогнито.

Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее, чаще вот так. Владимир Путин

Президент признался, что ему интересно посмотреть не только на трассу из загородной резиденции, но и на ситуацию в разных районах Москвы. Иногда по утрам водитель выключает мигалки и едет в общем потоке машин.

Пироги от «Машеньки» Владелец семейной пекарни «Машенька» из поселка городского типа Красково в городском округе Люберцы Денис Максимов пожаловался, что из-за перехода с патентной системы налогообложения на уплату налога с дохода и НДС придется нанять профессионального бухгалтера и понести дополнительные издержки. Путин объяснил, что перемены связаны с проблемой бесконтрольного завоза «серого» и «черного» импорта, но производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения не должен пострадать. Президент пообещал поднять этот вопрос в контактах с правительством. Проблему с наймом бухгалтера он посоветовал решить через сервисы крупных финансовых учреждений, вроде «Сбера», и попросил угостить пирогами.

«Но в любом случае я желаю Вам успеха и вашей „Машеньке“, и дочери, и Вашему делу, которое называется таким нежным именем. Желаю всего самого доброго и успехов! Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо?» — сказал он. За первые три часа после эфира выручка «Машеньки» подскочила в полтора раза, до 35 тысяч рублей. В пекарню заглянул глава Люберец Владимир Волков, ему особенно понравились пирожки с яблоками. Максимов же пообещал отправить президенту каравай, пирожки по классическим русским рецептам с картошкой, ягодами, капустой, луком и яйцом.

Секретное оружие или комета: Путин — о 3I/ATLAS Журналистка Кристина Смирнова из Тюмени спросила, что докладывали в Кремль о приближающемся к Земле космическом объекте 3I/ATLAS. Зарубин прочел просьбу подмигнуть, если это все-таки инопланетяне. «Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения вообще оружия в космосе», — пошутил президент.

Говоря серьезно, он назвал 3I/ATLAS достаточно большой кометой размером от двух до шести километров, прилетевшей из другой галактики и потому ведущей себя не так, как подобные объекты Солнечной системы. По его словам, российские ученые знают, что с ней происходит: она имеет иную оболочку, потому рядом с Солнцем на ее поверхности и в пылевом хвосте происходили процессы, которые выглядели необычно. «Смотрите, Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором Вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров, и не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру. И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — заявил президент. Откуда взялось выражение «европейские подсвинки» Путин ранее заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу бывшей администрации США, рассчитывая поживиться на развале России. На прямой линии он пояснил свои слова.

«Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией, я никого конкретно не имел в виду, я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, „неопределенную группу лиц“, как говорят юристы. Но и „иных уж нет, а те далече“. Это же все возникло достаточно давно», — сказал он, комментируя неприятие российско-белорусского сотрудничества со стороны Европы.

Журналист из Екатеринбурга сделал предложение Кирилл Бажанов с «Областного телевидения» из Екатеринбурга держал табличку «Хочу жениться». Президент заметил это и предложил дать слово журналисту. «Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж. Ну, и поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть Вас на свадьбе», — сказал парень. После этого он спросил о мерах поддержки. При нынешней зарплате молодая семья не сможет завести детей, так как за однокомнатную квартиру в ипотеку придется платить 30 лет по 50 тысяч рублей ежемесячно. К тому времени Бажанову исполнится 53 года.

«Обращаю внимание на то, что Вы со своей невестой уже восемь лет, а Вам 23 года, значит, вы с 15 лет начали. Молодец. Хорошо. На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — ответил Путин. Президент напомнил о существовании программ поддержки, в том числе льготной ипотеке под 2% в некоторых регионах. Так как сам журналист оканчивает журфак УрФУ, а его невестка — третий курс психфака МГУ, Путин посоветовал им также обратить внимание на меры для студенческих семей.

Памятник Омару Хайяму и книга в подарок Гость из зала передал президенту книгу «Сердце Азии» с произведениями 126 русских поэтов, которые восхваляли Персию и Таджикистан. Авторы собрали онтологию, начиная с 1743 года и до нашего времени.

«Вы очень цените поэзию Омара Хайяма. Мы являемся потомками: таджики, персы. Мы могли бы попросить президента России, чтобы воздвигнули какой-нибудь памятник в честь этого великого ученого или создать центр Омара Хайяма?» — спросил он. Путин поблагодарил за подарок. Он пообещал подумать над этим предложением. Посетитель Международной ярмарки литературы в Москве записал обращение, в котором спросил, что делать с тем, что дети и молодежь стали меньше читать. Путин ответил, что это общемировая тенденция, и решать ее нужно через увеличение качественного времени с детьми. Семьям следует научиться выдерживать конкуренцию с планшетами, творчески доводить до детей ценность книг.

«С одним батюшкой разговаривал и спросил его: люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям. <…> Это касается всего: воспитания, придания каких-то ценностных ориентиров», — рассказал президент. Путин не стал советовать конкретную книгу. По его мнению, мировая, российская, современная и классическая литература дадут пищу для размышлений.

График работы Путина Президент признался, что никогда не интересовался номером своей служебной машины — просто садился и ехал. Что касается графика, он часто задерживается допоздна.

Знаете, я достаточно поздно заканчивал работу и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, до скольких, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства и это неправильно. Владимир Путин

Путин заявил, что нужно вовремя ложиться спать и держать себя в форме. Он посоветовал россиянам придерживаться этих правил. Зарубин на пенсии Школьница предложила свою кандидатуру на место Зарубина. Когда она окончит вуз, журналист уйдет на пенсию, и место освободится. Кроме того, она попросила Путина дождаться этого момента, чтобы была возможность освещать его работу.

«Давай не будем Пашу выгонять на пенсию, он еще достаточно молодой человек. У меня другое предложение. Я попрошу Павла, и он не откажет, он возьмет тебя на стажировку. Он еще много может сделать хорошего, он еще молодой человек, повторяю. И когда я уже пойду на покой, а ты будешь проходить у него стажировку сейчас, это поможет тебе поступить на факультет журналистики», — ответил президент. Запрет экстрасенсов Ксения Аксенова с телеканала «Спас» попросила запретить рекламу магических и оккультных услуг, на которые в 2024 году россияне потратили 2,5 триллиона рублей. Она рассказала, что экстрасенсы и гадалки мелькают везде: в соцсетях, на телевидении, в магазинах среди детских товаров появилось таро. «Сатанизм*, оккультные услуги, всякие колдуны и так далее — бред, просто вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их и моральному состоянию, да и психическому, и психологическому», — поддержал идею президент.

Путин призвал бороться с эзотерикой, но делать это аккуратно, без нарушения прав человека и избыточных запретов. Следует постоянно анализировать, что происходит в этой сфере, реагировать и своевременно принимать решения. Потерянное поколение 90-х Надежда Румянцева с «Авторадио» спросила, чувствует ли президент поддержку нынешней молодежи. Поколение 90-х она назвала потерянным для государства. «Вы знаете, я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Это вечная проблема — отцов и детей, и известная книжка Тургенева „Отцы и дети“ об этом ярко говорит», — возразил президент. Он напомнил, что человек проявляет себя в критической ситуации. Среди 700 тысяч бойцов в зоне СВО, по словам Путина, большинство — молодые люди, в том числе родившиеся в конце прошлого века. Президент согласился с мнением о том, что это костяк, на который стоит равняться. Кроме того, много вопросов на прямую линию прислала именно молодежь.

Капсула времени от Путина В серии блиц-вопросов у президента поинтересовались, что он вложил бы в капсулу времени. Он ответил, что как и все, думает о будущем потомков и страны, и набросал письмо в будущее.

Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно, и у нас многое получилось. Владимир Путин

Путин не собирает материалы для будущих мемуаров, как это делали некоторые другие мировые лидеры. Он заявил, что в таких трудах нужно оценивать себя, но будет лучше, если это сделают другие люди. Президент убежден, что сейчас нужно просто работать. При этом он, как и все, испытывает профдеформацию. На вопрос о личных итогах года он ответил, что его успехи не могут быть отделены от успехов страны. Президент также признался, что никогда не записывал близким «видеокружочки» в мессенджерах.

«Какой [момент 2025 года] запомнился больше всего, даже трудно сказать. Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две-три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения, просто настолько все спрессовано, и у нас многое за это время произошло», — рассказал он. Апартаменты Путина в Кремле На претензию о неуютной квартире в Кремле Путин ответил, что ее оборудовал еще прежний управделами президента, при Борисе Ельцине, и с тех пор ничего не менял. Он усомнился в том, что первый хозяин там ночевал, апартаменты предназначались скорее для отдыха. К тому же интерьеры Кремля требуют определенного бережного подхода, поэтому работы велись под надзором компетентных органов.

«Но я там живу сегодня, это правда, так сложились обстоятельства. Во-первых, меня все устраивает. А во-вторых, все-таки уют создается прежде всего людьми. И когда у меня нечасто, но появляются мои близкие, вот тогда и уютно», — сказал Путин. Путин — о личном Положительные и отрицательные черты своего характера президент раскрывать не стал, так как из-за публичности это дало бы повод для пересудов. Своей мотивацией в жизни он назвал доверие людей и рассказал о преданных друзьях.

«На первый взгляд настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И надо признать, что когда человек находится в моем положении, то большое искушение для тех, кто со мной общается, так или иначе к этому прикоснуться. Но я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, они ведут себя очень сдержанно, достойно, и мне за них не стыдно», — заявил президент. Президент признался, что верит в любовь с первого взгляда и на прямой вопрос 360.ru ответил, что влюблен. Родина для него начинается с родителей, а вера — с Бога. * Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.