Эксклюзив 07 мая 2024, 15:10 «На нас смотрит весь мир». Елена Москвитина — об инаугурации Владимира Путина Член Общественной палаты Москвитина: Россия в надежных президентских руках РИА «Новости»

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В Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. На церемонии присутствовали высокопоставленные лица страны, участники СВО и деятели культуры и искусства. Член Общественной палаты, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина поделилась с 360.ru впечатлениями от мероприятия.

«Вообще меня переполняет счастье», — отметила она.

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Москвитина осталась после церемонии на Красной площади. Она призналась, что для нее мероприятие стало волнительным. Телеведущая назвала эту инаугурацию, которая для Путина стала пятой в карьере, новым историческим витком.

«Видя президента, который уполномочен властью и берет всю ответственность за нашу страну и за наших людей, ты понимаешь, что мы в хороших руках», — подчеркнула Москвитина.

По ее словам, рядом было огромное количество людей, которые искренне верят в свою страну, в том числе те, кто принимает участие в спецоперации. И таких соотечественников становится все больше, заверила она. Именно сейчас у россиян есть шанс послужить Отечеству.

«Кажется, что за последние 30 лет — это наивысшая точка развития страны и людей, которые в ней живут. Сейчас на нас, на русских людей, смотрит весь мир», — сказала телеведущая.

Она добавила, что транслируемые россиянами ценности также являются ориентиром для всего мира.