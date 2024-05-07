Россияне поддержали Путина в выборе дальнейшего пути развития страны | 360°

07 мая 2024, 14:37
Россияне поддержали Путина в выборе дальнейшего пути развития страны
Депутат Колунов заявил о всероссийской поддержке Путина
Прошедшие в России выборы показали высочайший уровень доверия общества к президенту Владимиру Путину. Доказательством этого стали полученные им 87,28% голосов избирателей. Об этом в комментарии 360.ru после инаугурации переизбранного главы государства заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
Он подчеркнул, что люди увидели реальные результаты работы команды президента, правительства, судов, парламентариев, властей в регионах и муниципалитетах.
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«Строятся новые школы и сады, возводятся больницы и спортивные комплексы, совершенствуется транспортная инфраструктура», — перечислил Колунов.
Депутат добавил, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, оказала успешное противостояние санкционному давлению со стороны западных стран и последовательно отстаивает свои ценности и традиции в зоне проведения специальной военной операции.
Колунов подчеркнул, что россияне выбрали курс на дальнейшее развитие страны под руководством Путина и поддержали главу государства во всех его начинаниях.
Инаугурация президента России Владимира Путина прошла во вторник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. После принесения присяги российский лидер официально вступил в свои полномочия.
В своем обращении к гражданам Путин поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал приложить все силы для защиты страны и продолжить служение народу.
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