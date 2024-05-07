Лавров, Шойгу, Мишустин и Кадыров прибыли на инаугурацию Путина | 360°

Важное 07 мая 2024, 11:35 Лавров, Шойгу, Мишустин и Кадыров прибыли на инаугурацию Путина РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, а также премьер-министр Михаил Мишустин прибыли на инаугурацию Путина. Церемония вступления главы государства в должность начнется в 12:00 7 мая.

На мероприятии собираются высокопоставленные государственные лица. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала, к церемонии все готово.

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«Да, все готово. Сейчас уже все заходят в залы», — отметил представитель Кремля.

Эта церемония инаугурации станет пятой по счету в карьере Путина. В должности президента ему предстоит работать ближайшие шесть лет. Традиционно церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что Путин является одним из величайших мировых лидеров. По его словам, именно он поднял Россию до статуса сверхдержавы и смог восстановить страну после развала Советского Союза.