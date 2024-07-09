Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: РИА «Новости»

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, который считается высшей государственной наградой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ о награждении Моди еще в 2019 году. Владимир Путин отметил, что российская сторона крайне признательна за тот вклад, который индийский премьер-министр вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между странами.

«Это старейший орден, который учрежден более трех веков назад российским императором Петром Великим», — отметил Владимир Путин.

Дмитрий Песков рассказал, что в ходе визита президент РФ и премьер-министр Индии обсудили украинский кризис. По его словам, Моди не собирается быть посредником по урегулированию конфликта.

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