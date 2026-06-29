Мишустин поддержал идею отказа от неэффективных форумов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сократить число форумов, которые не дают целевой отдачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам встречи главы кабмина со спикером верхней палаты парламента.

Ранее Матвиенко предложила проанализировать систему форумов, которые проходят за счет федеральных средств. Она призвала оценить их эффективность и рассмотреть возможность проводить такие мероприятия реже ради экономии бюджета.

«По форумам — обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что правительство продолжит поддерживать бизнес, промышленников и предпринимателей в организации профильной работы там, где это оправдано направлениями деятельности кабмина.

До этого Матвиенко также высказывалась о необходимости более равномерного расселения россиян по стране. По ее словам, люди должны иметь возможность строить просторные дома в разных регионах, а не концентрироваться в нескольких крупных городах.