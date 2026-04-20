Матвиенко призвала расселять россиян равномерно, а не по мегаполисам

Проблема обезлюживания территории является стратегической угрозой для России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на панельной дискуссии в рамках форума «Малая родина — сила России».

«Россия — исторически не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий — для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить — ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки», — процитировали ее «Вести».

Матвиенко отметила, что нужно добиваться равномерного расселения россиян, чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в нескольких крупных городах. Позитивные тенденции в этом вопросе уже есть, и спикер Совфеда призвала регионы их поддерживать.

В ходе того же форума зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал пресечь любую активность антироссийских сил.