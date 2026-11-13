Миронов предложил казнить за коррупцию в оборонной сфере

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь за коррупцию в оборонной сфере. Об этом он заявил в беседе с изданием «Газета.ru» .

Парламентарий поддержал инициативу Минюста повысить пороги крупного и особо крупного размера хищения, но счел меру наказания недостаточной для коррупционных преступлений. По его словам, если человек украл не шесть миллионов, а шесть миллиардов, нужна отдельная статья с максимальным наказанием.

«Самое мерзкое и отвратительное, когда воруют не просто много, а когда воруют на крови, обворовывают армию, солдат. Коррупция в таких чувствительных сферах, как национальная безопасность, оборона, должна наказываться смертной казнью безальтернативно и без права помилования», — заявил Миронов.

При этом, по мнению депутата, сроков давности по таким делам быть не должно. Миронов намерен подготовить законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс в ближайшее время.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за призывы к насилию, массовым беспорядкам и терроризму.