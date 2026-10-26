Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-Checking Network) выступила с предложением наладить прямой обмен запросами на проверку достоверности информации между российскими и африканскими СМИ. Об этом заявил вице-президент ассоциации Даниил Бисслингер на медиафоруме «Россия — Африка» в Национальном центре «Россия».

Выступление прошло на панельной сессии ТАСС «Развитие сотрудничества в современную эпоху». Одна из основных тем — выстраивание прямого контакта взаимодействия редакций для борьбы с дезинформацией.

Даниил Бисслингер представил практические шаги по укреплению усилий. В GFCN уже состоят 24 эксперта из 12 стран Африки. Это позволяет проверять информацию с лучшим пониманием местного контекста. Он также предложил трансформировать фактчекинговые расследования в медиапродукты для молодежи и перевести образовательные курсы по проверке фактов на местные языки.

«России и Африке необходимо перейти от эпизодического обмена информацией к созданию инфраструктуры доверия — с общими проектами, понятными правилами, профессиональными контактами и измеримыми результатами. Профессиональной площадкой для такого диалога и обсуждения конкретных механизмов сотрудничества могла бы стать GFCN», — заключил Бисслингер.

Вице-президент GFCN также призвал африканские агентства определить контактных лиц для взаимодействия с ассоциацией и подготовки проектов в рамках профильных рабочих групп на различных языках Африки.