Медведев усомнился в отправке подлодок США к берегам России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп действительно направил к российским берегам американские атомные субмарины. Своим мнением он поделился в мессенджере Max.

«Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: трудно найти в темной комнате черную кошку — особенно если ее там нет», — написал он.

Трамп во время выступления перед американскими генералами и адмиралами подтвердил, что приказал отправить подводные лодки «в соответствующие регионы». По его словам, решение было принято после упоминания слова «ядерный» в заявлениях российских политиков.

В Кремле ранее напоминали, что атомные субмарины США и так несут боевое дежурство на постоянной основе.

В начале августа между Трампом и Медведевым произошел заочный конфликт. Российский политик заявил, что ультиматумы Вашингтона лишь приближают войну «со своей собственной страной». Американский лидер в ответ призвал его «следить за словами». Медведев тогда напомнил о российской системе «Периметр», известной на Западе как «мертвая рука», которая гарантирует автоматический ответный ядерный удар.

На фоне этой перепалки Трамп сообщил, что приказал направить две атомные подлодки в «нужные районы», не уточнив их местоположение.