Трамп подтвердил прибытие передислоцированных субмарин в «нужный регион»

Президент США Дональд Трамп заявил, что две атомные подлодки, ранее им передислоцированные, уже прибыли в «нужный регион». Об этом он рассказал журналистам перед вылетом Вашингтон из Бедминстера, сообщило РИА «Новости» .

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп не уточнил их местоположение.

Американский лидер поручил передислоцировать две атомные субмарины после его перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Ранее эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что Трамп подобными заявлениями создает «ловушку обязательств». Глава Белого дома подогревает ожидания, что в случае эскалации он может применить ядерное оружие против России.