Песков назвал очевидным боевое дежурство ядерных подлодок США
Ядерные подводные лодки Соединенных Штатов находятся на боевом дежурстве и без заявлений политиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заочную дискуссию американского лидера Дональда Трампа и зампреда Совбеза России Дмитрия Песков в социальных сетях.
«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — подчеркнул Песков.
Ранее Трамп поручил передислоцировать две атомные субмарины после перепалки с Медведевым. По словам президента США, подлодки уже прибыли в «нужный регион». Трамп не уточнил местоположение субмарин.
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