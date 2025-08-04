Песков назвал очевидным боевое дежурство ядерных подлодок США

Ядерные подводные лодки Соединенных Штатов находятся на боевом дежурстве и без заявлений политиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заочную дискуссию американского лидера Дональда Трампа и зампреда Совбеза России Дмитрия Песков в социальных сетях.

«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — подчеркнул Песков.

Ранее Трамп поручил передислоцировать две атомные субмарины после перепалки с Медведевым. По словам президента США, подлодки уже прибыли в «нужный регион». Трамп не уточнил местоположение субмарин.