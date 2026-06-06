Медведев обвинил Пашиняна в попытке устранить конкурентов на выборах

Парламентские выборы в Армении, назначенные на 7 июня, не могут считаться легитимными, так как действующий премьер-министра Никол Пашинян устраняет всех конкурентов. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х .

«Пашинян наложил в штаны и теперь пытается устранить всех своих соперников на выборах. Такие выборы, очевидно, не будут считаться легитимными. Даже Вашингтон и Брюссель такого не прощают», — написал он в англоязычном аккаунте.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах участвует партия Пашиняна «Гражданский договор», всего кандидатуры выставили 16 партий и два партийных блока.

Пашинян планирует встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным после выборов. Об этом армянский премьер сообщил после телефонного разговора с российским коллегой в начале июня.

Он также подчеркнул, что Армения не намерена выходить из ЕАЭС, а разговоры о вступлении в Евросоюз носят «теоретический характер». При этом Еврокомиссия уже готовит пакет мер поддержки республики, в который входит финансовая помощь в размере более 50 миллионов евро.