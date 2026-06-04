Евросоюз готовит пакет мер поддержки Армении, в который входит финансовая помощь. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, ее слова передало РИА «Новости» .

«Мы готовим пакет мер поддержки ЕС. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму более 50 миллионов евро», — сообщила глава ЕК в пресс-релизе.

В рамках пакета запланированы меры по упрощению торговли некоторыми товарами из Армении, в том числе ЕС окажет помощь цветочному сектору республики. Планируются поставки партии цветов в Латвию.

Евросоюз также планирует учредить совместную группу по координации сотрудничества в сферах бизнеса и транспорта.

Россия не намерена «оплачивать дорогу» Армении в Евросоюз, который напрямую поддерживает киевских террористов, заявила на полях ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, армянское руководство собирается «сидеть на двух стульях», но такой подход никого не устраивает.