Отказ бывших президентов Украины Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко от ордена «Белого орла» после лишения этой награды нынешнего главы государства Владимира Зеленского доказывает их причастность к нацизму. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС .

«Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины — Кучма, Ющенко, Порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) — возвратом своих орденов признали, что они реальные 100% нацисты», — резюмировал Медведев.

Он также назвал фашистами тех, кто считает героем главаря Организации украинских националистов* Андрея Мельника, чьи останки недавно перезахоронили на Украине.

Польские власти лишили Зеленского высшей награды страны из-за присвоения подразделению ВСУ имени «Героев УПА»*. Вслед за этим Кучма, Ющенко и Порошенко отказались от аналогичных орденов. Зеленский отправил орден польскому президенту почтовой посылкой.

*Запрещенная в России экстремистская организация.