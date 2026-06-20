Зеленский по почте отправил орден Белого орла президенту Польши

Украинский лидер Владимир Зеленский отправил президенту Польши Каролю Навроцкому орден Белого орла почтовой посылкой. Фотографию из отделения он опубликовал на своей странице в социальной сети X .

На снимках видно, что получателем посылки указан Навроцкий.

«Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши», — написал Зеленский.

Президент Польши бъявил о лишении украинского лидера ордена Белого орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*, устроившей Волынскую резню, в которой погибли около 100 тысяч поляков.

Так он отреагировал на участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров УПА* Андрея Мельника и присвоении Центру специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация.