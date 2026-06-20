Зеленского лишили ордена Белого орла

Навроцкий объяснил, что Украинская повстанческая армия* для подавляющего большинства общества Польши остается ответственной за преступления против сограждан во Второй мировой войне.

«Украина должна помнить, что ничто не служит больше интересам Кремля, чем конфликт между украинцами и поляками. Спор об исторической памяти ослабляет народы и укрепляет тех, кто хотел бы завоевать Европу», — подчеркнул он.

Зеленский получил орден Белого орла в 2023 году по решению бывшего польского президента Анджея Дуды.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.