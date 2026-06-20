Ющенко и Кучма отказались от ордена Белого орла из солидарности с Зеленским

Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма отказались от высшей польской награды — ордена Белого орла — из солидарности с действующим украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявили их пресс-секретари.

Пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер сообщила о решении «24 каналу». Политика наградили польским орденом еще в 1997 году.

«Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского», — написала его пресс-секретарь Ирина Ванникова в Facebook*.

Ранее Зеленский отправил президенту Польши Каролю Навроцкому орден почтовой посылкой. От награды также отказались глава МИД Украины Андрей Сибига, украинский посол в Варшаве Василий Боднар и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

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