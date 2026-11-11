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    Песков указал, что российская делегация в Абу-Даби информировала Путина о происходящем

    Песков: российская делегация в Абу-Даби информировала Путина о происходящем

    Фото: РИА «Новости»

    Делегация из России, которая находилась на переговорах в Абу-Даби, постоянно информировала президента Владимиру Путину о происходящем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

    «Разумеется, президент постоянно информируется нашей делегацией о том, что происходит в Абу-Даби», — подчеркнул представитель Кремля.

    Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершился. Встреча прошла за закрытыми дверями, прессу к участию не допустили.

    Ранее Джаред Кушнер положительно оценил первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Подробнее о первом дне переговоров — в большом материале 360.ru.

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