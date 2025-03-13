Путин рассказал о поднятых на переговорах с Лукашенко вопросах
Путин назвал особыми отношения России и Белоруссии после переговоров с Лукашенко
Дружеским и конструктивным диалогом назвал президент Владимир Путин переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко на итоговой пресс-конференции. Заявление главы государства привела пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что в ходе беседы они рассмотрели основные вопросы экономического сотрудничества, в культурно-гуманитарной сфере, а также в области безопасности и обороны.
«Это первый зарубежный визит Александра Григорьевича после переизбрания на пост президента Белоруссии. Мы такой шаг высоко оцениваем, тем самым подчеркивается особый характер отношений между двумя нашими братскими странами», — подчеркнул Путин.
По итогам переговоров президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Таким образом заключенное ранее соглашение вступило в силу.