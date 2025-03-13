Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности

Во время встречи в Москве российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Об этом сообщило БелТА.
Лидеры России и Белоруссии подписали протокол об обмене грамотами по итогам переговоров в Москве 13 марта. Таким образом, договор о гарантиях безопасности вступил в силу.
Во время встречи Владимир Путин объявил о новых направлениях взаимодействия государств. По его словам, активно идет работа в сфере авиастроения.
Также российский президент оценил отношения России с Белоруссией в сфере экономики. Он подчеркнул, что они складываются наилучшим образом.
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