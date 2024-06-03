Британский политик заявил о готовности использовать ядерное оружие

Великобритания начнет использовать силы ядерного сдерживания для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением в ходе заседания находящейся в оппозиции к действующему правительству Лейбористской партии выступил глава политического объединения Кир Стармер, сообщило агентство Reuters .

В ходе своего выступления политик подчеркнул, что избиратели должны знать, что в случае прихода к власти лейбористы сделают все для обеспечения безопасности страны.

«Лейбористская партия полностью привержена безопасности нашей страны, нашим вооруженным силам и, что немаловажно, нашим средствам ядерного сдерживания», — объявил Стармер.

Он добавил, что после победы своей партии все системы ядерного оружия Великобритании получат дополнительную поддержку и модернизацию, а также усиление за счет четырех новых атомных подводных лодок. При каких обстоятельствах Великобритания готова применить ядерное оружие, Стармер уточнять не стал.

Вопрос безопасности на предстоящих выборах в парламент Великобритании стал главной темой партийных кампаний на фоне продолжающегося конфликта на Украине и ситуации в секторе Газа. Действующий премьер-министр страны Риши Сунак пообещал, что Консервативная партия планомерно увеличит расходы на оборону и доведет их до 2,5% ВВП к 2030 году.

Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля этого года. Палаты общин и лордов временно прекратили работу с конца мая до проведения нового голосования. Первое заседание нового состава парламента пройдет 9 июля, на нем депутаты выберут спикера и назначат новое правительство.