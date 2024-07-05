Победу лейбористов на выборах в Великобритании назвали исторической

Председатель Евросовета поздравил главу лейбористов с победой на выборах

Фото: РИА «Новости»

Победа партии лейбористов на выборах в парламент Великобритании стала исторической. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Таким образом он поздравил главу фракции Кира Стармера. По его словам, Великобритания и Евросоюз являются важнейшими партнерами, которые сотрудничают в очень многих сферах, важнейших для населения.

«С нетерпением жду совместной работы с Вами и вашим новым правительством в этом новом для Великобритании электоральном цикле», — написал Мишель.

Выборы в парламент Великобритании прошли 4 июля, Лейбористская партия одержала на них уверенную победу.  Лидер партии Стармер станет новым премьер-министром страны и сформирует новый состав правительства.

Ранее стало известно, что по итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте.

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