Песков сообщил о готовности Путина к инаугурации | 360°

07 мая 2024, 11:41
Песков сообщил о готовности Путина к инаугурации
Песков: Путин готовится к церемонии инаугурации, вносит изменения в речь
Президент России Владимир Путин готовится к церемонии инаугурации и вносит последние правки в свою речь. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин сейчас готовится к торжественной церемонии и инаугурационному выступлению. Сейчас он вносит последние правки в речь. В целом обычная человеческая подготовка к такому судьбоносному и важному событию», — сообщил пресс-секретарь главы государства.
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Песков уточнил, что основной набор посылов и идей речи Путина на инаугурации принадлежит его авторству.
«Безусловно, есть помощники, но основной набор принадлежит его авторству», — добавил он.
Традиционная инаугурация избранного президента проходит во вторник в Большом Кремлевском дворце. Путин в присутствии судей Конституционного суда, членов кабинета министров, обеих палат парламента и других общественных деятелей принесет присягу.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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