Церемония инаугурации президента России началась в Кремле | 360°

Важное 07 мая 2024, 11:43 Церемония инаугурации президента России началась в Кремле РИА «Новости»

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Инаугурация избранного президента России Владимира Путина началась в полдень 7 мая. По традиции церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Путин принесет присягу в присутствии членов кабинета министров, парламента, судей Конституционного суда, а также других представителей власти и общественных деятелей.

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После инаугурации президент официально вступит в должность. Эта процедура зафиксирована в Конституции России. Официальный протокол инаугурации президента начал действовать с 1996 года и остался практически неизменным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами ранее отмечал, что инаугурация в 2024 году пройдет по стандартному протоколу, но с «небольшими нюансами». О каких именно изменениях идет речь, представитель Кремля уточнять не стал.