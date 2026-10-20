Лавров: Запад больше никогда не будет главным игроком, «заказывающим музыку»

Изменения в мире привели к тому, что Запад уже не может управлять всеми глобальными процессами, как это было раньше, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу. Об этом сообщил ТАСС .

«Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, „заказывающим музыку“», — отметил министр.

Власти западных стран пускаются во все тяжкие, идут на беспрецедентные авантюры, такие как похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро или многолетняя поддержка, которую оказывает руководство Евросоюза неонацистскоу киевскому режиму.

«Из которого — они об этом говорят, не стесняясь, — сделали инструмент войны всего Запада с Россией», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС рассказал о подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.