Лавров назвал главную угрозу, исходящую из Афганистана

Радикальные движения используют Афганистан как базу для распространения угроз на Центральную Азию и Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в центральноазиатском регионе.

По словам министра, боевики проникают в соседние государства под видом беженцев или туристов.

«Основная опасность, по нашей оценке, по оценке наших спецслужб, исходит от боевиков группировки „Вилаят Хорасан“*. Это региональное подразделение международной террористической организации „Исламское государство“*», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что радикальные объединения пытаются подорвать способность правительства в Кабуле поддерживать стабильность в государстве.

Члены группировки «Вилаят Хорасан»*, совершили теракт с многочисленными жертвами «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

*Запрещенная в России террористическая организация.