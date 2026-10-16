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    Лавров назвал главную угрозу, исходящую из Афганистана

    Фото: РИА «Новости»

    Радикальные движения используют Афганистан как базу для распространения угроз на Центральную Азию и Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в центральноазиатском регионе.

    По словам министра, боевики проникают в соседние государства под видом беженцев или туристов.

    «Основная опасность, по нашей оценке, по оценке наших спецслужб, исходит от боевиков группировки „Вилаят Хорасан“*. Это региональное подразделение международной террористической организации „Исламское государство“*», — отметил Лавров.

    Глава МИД добавил, что радикальные объединения пытаются подорвать способность правительства в Кабуле поддерживать стабильность в государстве.

    Члены группировки «Вилаят Хорасан»*, совершили теракт с многочисленными жертвами «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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