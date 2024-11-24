Автором идеи и первой страной, снявшей ограничения с ВСУ на удары вглубь России, могла стать Великобритания. С таким предположением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он пояснил, что правительство королевства прямо говорило, что украинские военные получили право использовать полученное вооружение каким угодно образом.

«Если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что европейские элиты вынуждены находиться в подчинении у Вашингтона. Великобритания как покинувшая состав ЕС «пытается бежать впереди повозки».

Великобритания стала первой страной, объявившей о передаче Украине дальнобойных видов вооружения. Это произошло еще в феврале 2023 года. Занимавший тогда пост премьер-министра Риши Сунак заявил, что ракеты дальнего действия должны сыграть свою роль в конфликте.

Против использования британских дальнобойных ракет выступили США. Они имели на это право, так как координаты для целей снаряды получали с американских спутников. По данным СМИ, окончательной отмены моратория добился новый британский премьер-министр Кир Стармер на встрече с президентом США Джо Байденом.

Первый удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow ВСУ нанесли по Курской области. Как сообщил президент Владимир Путин, противник атаковал командный пункт группировки «Север», но никто из офицеров не пострадал. Жертвами стали сотрудники внешней охраны и персонал объекта.