Байден одобрил применение Storm Shadow для ударов вглубь России

Администрация президента США Джо Байдена авторизовала применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов ВСУ вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Times .

По информации источника, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и член британского правительства не станут делать официальные заявления по Storm Shadow, чтобы не дать России получить на поле боя стратегическое преимущество.

Хотя речь идет о ракетах британского производства, заметили журналисты, их успешное применение без американских систем наведения невозможно.

При этом соратники Стармера признали, что мера не изменит расклад сил на поле боя. Бывший глава Минобороны Бен Уоллес отметил, что еще более значимым шагом стала бы передача ВСУ крылатых ракет Taurus от Германии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал удары ATACMS по Брянской области готовностью Запада к эскалации.