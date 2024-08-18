Кремль показал кадры с неформального ужина Путина с Алиевым
Алиев с женой пригласили Путина в свою резиденцию на неформальный ужин
Визит президента России Владимира Путина в Баку начался с неформального ужина в резиденции «Загульба». Азербайджанский лидер Ильхам Алиев и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева приняли его в своем доме, сообщила пресс-служба Кремля.
Загородная резиденция «Загульба» находится на берегу Каспийского моря в 40 километрах от Баку. Пресс-служба российского президента показала фото, на которых Алиев тепло поприветствовал Путина рукопожатием на входе во дворец. Российский президент вручил первой леди букет цветов. Затем чета Алиевых вместе с гостем прошли за стол.
Путин прибыл в Азербайджан вечером 18 августа с двухдневным визитом. Президенты обсудят развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений и выступят с совместным заявлением.
Незадолго до поездки в Азербайджан Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они обсудили сотрудничество и региональную повестку.