Путин и Алиев в Баку обсудят азербайджано-армянское урегулирование

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование на встрече в Баку. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», — уточнили в пресс-службе.

Приоритетной темой разговора двух лидеров останется заключение мирного договора, делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией, а также разблокирование экономических и логистических связей в регионе.

В Кремле подчеркнули, что стратегическое российское-азербайджанское партнерство активно развивается. В феврале 2022 года страны подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, а договорно-правовая база их двусторонних отношений включает более 150 договоров и соглашений.

О поездке Путина в Азербайджан стало известно в пятницу. Президент России прибудет в республику 18 августа и останется там до понедельника.