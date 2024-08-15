Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Мирзиеевым

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Узбекистана.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая председательство России в БРИКС.

Оба главы государств подтвердили настрой укреплять двусторонние отношения.

В прошлый раз Путин и Мирзиеев говорили по телефону 24 июля. Тогда российский президент поздравил коллегу с днем рождения, отметив, что под руководством Мирзиеева Узбекистан достиг значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепив позиции на мировой арене.

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