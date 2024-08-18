Путин прилетел с двухдневным визитом в Азербайджан

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Баку у российского лидера состоится встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В понедельник, 19 августа, Путин примет участие в церемонии возложения венков к могиле лидера республики Гейдара Алиева и к монументу «Вечный огонь».

Официальная встреча Путина и Алиева пройдет в резиденции «Загульба». После этого ожидаются переговоры в расширенном составе. Приоритетной темой разговора двух лидеров станет заключение мирного договора, а также делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Москве. Она длилась 18,5 года.