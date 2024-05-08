Кремль ответил на вопрос о выборе Путиным кандидата в премьер-министры | 360°

08 мая 2024, 18:08
Кремль ответил на вопрос о выборе Путиным кандидата в премьер-министры
Песков: Путин объявит о кандидате в премьер-министры в любой день
Президент России Владимир Путин внесет кандидата на пост премьер-министра для рассмотрения в Госдуму в любой день. Об этом в комментарии Life заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Когда посчитает необходимым, тогда и внесет. Это может быть любой день», — заявил он, отвечая на вопрос о том, внесет ли президент кандидата на пост премьер-министра в Госдуму до конца недели.
Президент России Владимир Путин после вступления в должность подписал указ о сложении полномочий действующего правительства. Он оставил всех сотрудников исполнять свои обязанности до создания нового кабинета министров.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что депутаты встретятся с кандидатом на пост председателя правительства в пятницу, 10 мая. В этот день в нижней палате парламента пройдет дополнительное заседание.
По мнению политика, свой пост сохранит действующий премьер-министр Михаил Мишустин и именно его кандидатуру Путин выдвинет для утверждения Госдумой.
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