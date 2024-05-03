Госдума запланировала дополнительные заседания | 360°

Власть 03 мая 2024, 20:15 Госдума запланировала дополнительные заседания Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая РИА «Новости»

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Государственная дума запланировала дополнительные заседания 10 и 13 мая. Документ об этом разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

Воскресенье, 12 мая, предложили считать днем работы в комитетах ГД.

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«Отменить заседания Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — подчеркнули в документе.

Ранее сообщалось, что 7 мая состоится инаугурация нынешнего главы государства Владимира Путина. По закону, в этот день кабинет министров слагает свои полномочия. В соответствии с Конституцией, премьер-министра, его заместителей и министров назначит президент после их утверждения Госдумой, сообщил сайт Ura.ru.

Инаугурацию Путина покажут в прямом эфире. Церемония начнется в 12:00 по московскому времени.