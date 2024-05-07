Путин подписал указ о сложении полномочий членами кабмина | 360°

07 мая 2024, 13:56
Путин подписал указ о сложении полномочий членами кабмина
Официально вступивший в должность президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о сложении полномочий правительством. Документ разместили на сайте правовых актов.
По Конституции РФ, в день инаугурации президента правительство уходит в отставку. Члены кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина будет выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
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Указ вступил в силу со дня его подписания.
Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. На ней присутствовали порядка 2,6 тысячи человек, в числе которых были депутаты Госдумы, сенаторы.
После того как Путин принес присягу, он обратился с посланием к россиянам. Он пообещал служить стране и интересам народа, обеспечивать безопасность России.
Кремль
Россия
Владимир Путин
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