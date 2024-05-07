Путин подписал указ о сложении полномочий членами кабмина | 360°

Власть 07 мая 2024, 13:56 Путин подписал указ о сложении полномочий членами кабмина РИА «Новости»

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Официально вступивший в должность президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о сложении полномочий правительством. Документ разместили на сайте правовых актов.

По Конституции РФ, в день инаугурации президента правительство уходит в отставку. Члены кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина будет выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

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Указ вступил в силу со дня его подписания.

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. На ней присутствовали порядка 2,6 тысячи человек, в числе которых были депутаты Госдумы, сенаторы.

После того как Путин принес присягу, он обратился с посланием к россиянам. Он пообещал служить стране и интересам народа, обеспечивать безопасность России.